Nucleare, appello all'UE di 13 Paesi membri per i mini reattori: firma anche l'Italia

(Teleborsa) - C'è anche l'tra i tredici Paesi Ue che hanno chiesto alla"un quadro industriale e finanziario favorevole per ipromuovendo "la ricerca e l'innovazione in particolare per ie iLa nota congiunta diffusa da Parigi, a capo dell'alleanza sul nucleare, al termine di una riunione con la Commissione europea è stata firmata da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L'Italia, insieme aha firmato in qualità diNel corso dellaospitata dalla Direzione generale Energia della, i 13 Paesi europei "hanno ribadito l'importanza del rispetto dei più severi standard di sicurezza nucleare e hanno concordato sulla necessità di un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari". L'atomo, prosegue la nota, costituisce "unainsieme alle energie rinnovabili, per raggiungere i nostri obiettivi climatici e la neutralità delnel 2050" e "in questa prospettiva" i rappresentanti dell'alleanza ritengono "essenziali il rafforzamento delladelle catene del valore europee e l'agevolazione delle capacita' finanziarie".I mini reattori nucleari – noti anche come– sono reattori a fissione più piccoli delle centrali nucleari tradizionali, di cui rappresentano un'evoluzione. Essendo di dimensione ridotta, anche la potenza è inferiore: si ferma a meno di 300 megawatt, mentre le centrali nucleari standard di quarta generazione hanno una potenza che può arrivare anche a 1.600 - 1.800 megawatt.L'Ue ha al momento dato l'ok all'prodotto dal nucleare, eliminando però poi il nucleare dalla bozza delI tredici governi evidenziano inoltre che "i piccoli reattori modulari possono contribuire, insieme alle grandi centrali nucleari, al raggiungimento deglidell'Ue e allasviluppando competenze e indipendenza tecnologica".