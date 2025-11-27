UE, nuove norme per aumentare trasparenza del lobbying da paesi terzi

(Teleborsa) - Ilha adottato con 392 voti favorevoli, 88 contrari e 133 astensioni la suasvolte nei paesi dell'UE per conto di paesi terzi. I deputati hanno rafforzato la proposta originaria della Commissione affinando le definizioni e introducendo garanzie per evitare la stigmatizzazione di attività legittime che possono contribuire positivamente al dibattito pubblico.La direttiva riguarda le(o altre forme di compenso) che mirano a influenzare le politiche, le leggi o il processo decisionale dell'UE. Ciò include l'organizzazione o la partecipazione a riunioni e conferenze, la presentazione di contributi a consultazioni o audizioni, campagne di comunicazione (anche tramite influencer sui social media), la preparazione di documenti strategici, la proposta di emendamenti e la realizzazione di sondaggi.Sonoattività come funzioni governative o diplomatiche ufficiali, servizi dei media, consulenza legale e ricerca accademica. I deputati vogliono inoltre tutelare le attività delle organizzazioni della società civile, per cui i finanziamenti da sovvenzioni di paesi terzi non collegati al lobbying non saranno considerati remunerazione.Per rafforzare la trasparenza e la responsabilità democratica, la direttiva stabilisce che le, collegati tramite un portale centralizzato dell'UE. Dopo la registrazione, alle entità sarà assegnato un numero unico europeo di rappresentanza d'interessi (EIRN), valido in tutta l'UE. I deputati sottolineano che i dati devono essere presentati in modo fattuale e neutrale, e che la semplice registrazione non deve creare un clima di sfiducia.Il Parlamento intende garantire infatti che, a differenza di alcune leggi sugli "agenti stranieri" in alcuni paesi, la, comprese le organizzazioni della società civile, né per limitare l'impegno civico. Inoltre, non deve essere impiegata per vietare attività o imporre la divulgazione di finanziamenti da paesi terzi non collegati alla rappresentanza di interessi.Le attività di lobbying sonodagli Stati membri, spesso tramite registri obbligatori o volontari. Solo 16 Stati membri hanno adottato misure per regolamentare le attività generali di rappresentanza di interessi. Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri, una volta che il Consiglio avrà adottato il suo mandato.