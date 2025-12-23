Health Italia, assemblea nomina nuovo Cda, Stefano Pellegrino presidente

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni presentate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti di Health Italia
ha nominato il nuovo Cda per gli esercizi 2025-2027
.
Gli Amministratori nominati dall’Assemblea sono stati tratti dalla lista di candidati presentata da Lonvita
.
A esito delle deliberazioni adottate dall’Assemblea, il Consiglio è composto da 7 membri di cui 2 indipendenti
, che rimarranno in carica per tre esercizi. L’Assemblea ha poi nominato il Presidente
del Cda nella persona di Stefano Pellegrino
, e deliberato i compensi degli amministratori, approvando le proposte presentate da Lonvita.
Pertanto, il nuovo Cda è composto da Stefano Pellegrino (presidente), Giovanni Giuliani, Mario Fera, Roberto Ippolito, Giorgio Ortolani, Matteo Almini (indipendente) e Daniele Sotgiu (indipendente).