Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 20:52
25.558 +0,38%
Dow Jones 20:52
48.452 +0,18%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

Health Italia, assemblea nomina nuovo Cda, Stefano Pellegrino presidente

Finanza
Health Italia, assemblea nomina nuovo Cda, Stefano Pellegrino presidente
(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni presentate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti di Health Italia ha nominato il nuovo Cda per gli esercizi 2025-2027.

Gli Amministratori nominati dall’Assemblea sono stati tratti dalla lista di candidati presentata da Lonvita.

A esito delle deliberazioni adottate dall’Assemblea, il Consiglio è composto da 7 membri di cui 2 indipendenti, che rimarranno in carica per tre esercizi. L’Assemblea ha poi nominato il Presidente del Cda nella persona di Stefano Pellegrino, e deliberato i compensi degli amministratori, approvando le proposte presentate da Lonvita.

Pertanto, il nuovo Cda è composto da Stefano Pellegrino (presidente), Giovanni Giuliani, Mario Fera, Roberto Ippolito, Giorgio Ortolani, Matteo Almini (indipendente) e Daniele Sotgiu (indipendente).
Condividi
```