Health Italia, assemblea nomina nuovo Cda, Stefano Pellegrino presidente

Health Italia

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni presentate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti diha nominato ilGli Amministratori nominati dall’Assemblea sono stati tratti dallaA esito delle deliberazioni adottate dall’Assemblea, il Consiglio è composto da, che rimarranno in carica per tre esercizi. L’Assemblea ha poi nominato ildel Cda nella persona di, e deliberato i compensi degli amministratori, approvando le proposte presentate da Lonvita.Pertanto, il nuovo Cda è composto da Stefano Pellegrino (presidente), Giovanni Giuliani, Mario Fera, Roberto Ippolito, Giorgio Ortolani, Matteo Almini (indipendente) e Daniele Sotgiu (indipendente).