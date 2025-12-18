newcleo, avviato percorso autorizzativo nucleare in Francia con Euratom

(Teleborsa) -, sviluppatore europeo di reattori modulari avanzati, ha avviato il processo di "" con, presentando i documenti chiave all’organismo responsabile delle salvaguardie nucleari nell’Unione europea. Il passaggio rappresenta una tappa rilevante nel percorso verso l’ottenimento della licenza nucleare ine colloca newcleo tra i primi sviluppatori di piccoli reattori modulari ad attivare formalmente questo iter con Euratom.In base al, il coinvolgimento dell’ente è obbligatorio per tutte le installazioni nucleari che intendono ottenere una licenza negli Stati membri. L’approccio "safeguards-by-design" è uno dei tre pilastri del, insieme a Safety (sicurezza radiologica e ambientale) e Security (protezione delle installazioni), ciascuno sottoposto a valutazioni rigorose da parte delle autorità competenti.Ilriguarda il progetto di(LFR) di newcleo, la cui costruzione è prevista in Francia, con avvio delle attività di messa in servizio dal 2032. La revisione delle salvaguardie è stimata durare circa due anni e procederà in parallelo con le altre procedure autorizzative nazionali, inclusi i rapporti con l’(ASNR). Le misure di salvaguardia saranno integrate nella progettazione dell’impianto in vista della presentazione della domanda di licenza al Ministero dell’Ambiente francese entro la fine del 2027.Secondo, Group Executive Director for Licensing Affairs di newcleo, l’avvio della fase safeguards-by-design riflette la maturità dei progetti e consente una collaborazione precoce con i regolatori europei e francesi, rafforzando le competenze dell’azienda in materia di autorizzazioni anche in altre giurisdizioni.Parallelamente, newcleo prosegue il processo di autorizzazione nazionale in Francia sia per ilsia per l’impianto di fabbricazione del combustibile avanzato. L’azienda ha già presentato all’ASNR un dossier completo sulle opzioni di sicurezza per l’impianto di fabbricazione del combustibile e prevede di presentare nel dicembre 2025 il dossier sulle opzioni di sicurezza per il reattore LFR.