Elderson (BCE): esposizione banche eurozona ad AT1 Credit Suisse è molto limitata

(Teleborsa) - Non ha senso tracciare parallelismi tra la crisi della Silicon Valley Bank e la crisi di Bear Stearns nel 2008, perchè "". Lo ha affermato, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in una intervista a El Pais."C'è stato undopo la grande crisi finanziaria - ha spiegato - Tali modifiche sono state implementate e le banche sono soggette a Basilea III e alla vigilanza bancaria europea. Inoltre, SVB aveva un modello di business molto particolare, fortemente esposto al rischio di tasso d'interesse e con una base di depositi molto concentrata.".A una domanda sul fatto che alcuni analisti ritengono che i bruschi aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali siano stati alla base delle crisi bancarie, ha risposto: "Una cosa è chiara:. Questo è ciò che ha determinato l'inasprimento della nostra politica monetaria. La stabilità finanziaria è un prerequisito per raggiungere la stabilità dei prezzi, in quanto è necessaria per l'agevole trasmissione della politica monetaria. Ma come ho già detto: abbiamo gli strumenti per far fronte a entrambi gli aspetti"."Nel caso specifico di SVB - ha aggiunto - la banca era estremamente esposta agli aggiustamenti dei tassi di interesse e il suo core business era molto concentrato. Queste".In merito alla decisione della Svizzera di imporre perdite ai detentori di obbligazioni AT1 prima degli azionisti, Elderson ha affermato: ". Inoltre, nell'Unione Europea gli azionisti assorbono sempre per primi le perdite - gli strumenti ad alto rischio sono interessati solo successivamente. Questo approccio è stato seguito con coerenza e continuerà a guidare le nostre azioni nei casi di crisi, come abbiamo recentemente ribadito in una dichiarazione congiunta con il Comitato di risoluzione unico e l'Autorità bancaria europea".