Schnabel (BCE): banche dell'Eurozona non hanno registrato deflussi generali di depositi

(Teleborsa) - "Abbiamo visto un certo passaggio dai depositi overnight ai depositi vincolati, ma". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Washington. "Per ora il settore bancario sembra piuttosto resiliente", ha aggiunto.Schnabel ha spiegato che, sebbene l'Eurozona risentirà probabilmente meno degli Stati Uniti in quanto a effetti sull'economia reale delle recenti, la regione potrebbe ancora vedere un certo inasprimento delle condizioni del credito. "Dal punto di vista direzionale è molto chiaro che ciò avrebbe un- ha affermato - Penso che per ora sia completamente aperto quanto sarà grande questo effetto".Nel corso dell'evento, l'economista ha toccato anche il tema dell', spiegando che il picco dei prezzi dell'energia dello scorso anno è penetrato rapidamente nell'economia in generale, ma l'inversione potrebbe richiedere più tempo. "Il mio sospetto è che non sia così, che- ha detto Schnabel - E non è nemmeno chiaro se sarà completamente simmetrico, nel senso che tutto cadrà del tutto".