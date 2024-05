PIR, Equita: venti contrari in calo, flussi in stabilizzazione

Equita

(Teleborsa) - Ihanno continuato a mostrare una certa resilienza nel quarto trimestre del 2023, mentre ihanno registrato importanti deflussi netti, che sono continuati a inizio 2024. Il trend dei deflussi, tuttavia, sta gradualmente rallentando. Lo si legge nel PIR Monitor di, a cura di Luigi De Bellis, co-head Ufficio Studi.Secondo i dati ufficiali di Assogestioni, i PIR ordinari hanno registrato deflussi nelper € -2.75bn, con ilche ha registrato deflussi netti per € -599mn. Il 4Q23 è stato il settimo trimestre consecutivo in cui i PIR ordinari hanno registrato deflussi. Tuttavia, su base sequenziale, il 4Q23 ha registrato deflussi più contenuti (€ -731mn nel 3Q23).Il trend negativo si è mantenuto anche a, ma sempre in miglioramento su base sequenziale e lontano dai € -815mn registrati nel 1Q23 (ca. € -270mn nei 2M24). Gli AUM totali - promossi dai 66 fondi PIR ordinari (vs. 64 a fine 3Q23 e 4Q22) - si attestano a € 16.9bn alla fine del FY23, in crescita rispetto al trimestre precedente (+3.8%) grazie all'effetto mercato positivo (stimiamo del +7.5% nel 4Q23 e del +13% sul FY23) in parte compensato dai deflussi.Per quanto riguarda i PIR alternativi, nelhanno registrato una raccolta netta positiva per € 134mn (contro i € +7.5mn del 3Q22 e i € +241mn del FY22), portando la raccolta netta totale del FY23 a € +201mn.Gli- promossi da 17 fondi PIR alternativi (vs. 15 nel 3Q23 e 12 nel 4Q22), ammontano a € 1.67bn (e stimiamo >€ 3bn di AUM considerando anche i fondi non inclusi nei dati di Assogestioni), con un aumento del 10% QoQ, principalmente grazie alla raccolta.Equita si aspetta che l'andamento dei flussi si stabilizzi nei prossimi trimestri:- Isui fondi PIR dovrebbero diminuire, in quanto i. Nel 2019 e nel 2020, la raccolta netta dei fondi PIR è stata rispettivamente pari a € -1.1bn e a € -0.8bn; pertanto, dovremmo aspettarci una riduzione dei riscatti dopo il raggiungimento dei 5 anni, termine per attivare i benefici fiscali.- Il primo trimestre dell'attuale ciclo di deflussi (i.e., 2Q22) è coinciso sostanzialmente con il primo rialzo dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali mondiali, con effetti negativi sulla liquidità delle mid-small italiane. Ci aspettiamo che la, fungendo da catalyst positivo per le mid-small e per i flussi del mercato azionario.- Nel periodo 2012-2021, i, in particolare il segmento STAR, hannol'indice FTSE MIB (rendimento totale annualizzato dell'indice STAR pari al +24% contro il +9.5% del FTSE MIB e il +10% del FTSE Italia All-Share)., sia tradizionali che alternativi, siano eccellenti strumenti per investire in modo efficiente in un'ottica di medio-lungo termine sulle imprese italiane, specialmente PMI, con importanti vantaggi fiscali e diversificando il periodo di ingresso nel tempo.La banca d'affari riconosce che l'attrattività dei BTP si traduce in un aumento della concorrenza sui risparmi privati, ma si aspetta che il loro appeal relativo diminuisca con una riduzione dei tassi d'interesse. Stimiamo che gli Asset Under Management () per iraggiungeranno i 18 miliardi di euro entro la fine del 2024 (da 16,9 miliardi) grazie all'effetto positivo dei mercati e alla stabilizzazione dei flussi.Per quanto riguarda i, ritiene che possano raccogliere tra 1,0 e 1,5 miliardi di euro all'anno a partire dal 2024, avvicinandosi a 10 miliardi di euro di AUM in 5 anni rispetto alla dimensione attuale stimata superiore a 3 miliardi di euro.