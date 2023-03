Meloni al Colle: Pnrr, Ue e migranti al centro del colloquio con Mattarella

(Teleborsa) - Le difficoltà nel rispettare i tempi del Pnrr, i rapporti con l'Ue e la questione dei migranti. Questi – secondo quanto apprende l'Ansa da fontiqualificate – i temi al centro del, svoltosi questa mattina al Quirinale. Tra gli altri temi anche l'economia e l'energia. Un incontro volto a fare il punto sui principali temi di attualità politica, interna e internazionale nel quale non sarebbero state toccate questioni più squisitamente parlamentari come, per esempio, quella relativa al riconoscimento dei figli delle coppie gay."È stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", spiegano al Colle. Per il protrarsi del colloquio – durato circa due ore – la presidente del Consiglio non ha avuto i tempi tecnici per recarsi ad Udine per il comizio di chiusura di campagna elettore del centrodestra al quale ha partecipato in videoconferenza.ha illustrato al presidente della Repubblica lo Stato dell'arte della. Sia a palazzo Chigi e che al Colle si parla di contatti continui tra governo e Quirinale, con una stretta collaborazione istituzionale. Nel corso del faccia a faccia si è parlato anche della telefonata che la premier ha avuto con ildella cdel 26 aprile e deiTra le tante questioni, anche qualla delil cui provvedimento, si sottolinea in ambienti di governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore.