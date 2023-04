Aedes

(Teleborsa) - Domus, società veicolo partecipata da Hines, ha superato la soglia del 95% in, che le consente di procedere con gli acquisti delle azioni che non sono state conferite all'OPA che si è chiusa lo scorso 3 marzo e dopo i primi acquisti residuali.Lo si apprende da una nota in cui viene ricordato che il termine ultimo per vendere le azioni residue è fissato per il prossimo 18 aprile.Ad operazioni ultimate seguirà il ritiro del titolo dal listino di Piazza Affari.