ALA, H.I.G. Capital sale all'89,9% del capitale dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Wing BidCo
, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital, è titolare di complessive 8.117.970 azioni
di ALA
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, rappresentative di circa l'89,9% del capitale sociale
. L'aggiornamento è arrivato dopo alcuni acquisti sul mercato, resi noti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria e obbligatoria.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 36,08 euro
per azione (ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta).