Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 21:07
24.680 -1,31%
Dow Jones 21:07
46.487 -1,40%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

ALA, H.I.G. Capital sale all'86,27% del capitale dopo acquisti sul mercato

Finanza
ALA, H.I.G. Capital sale all'86,27% del capitale dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Wing BidCo, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital, è titolare di complessive 7.790.514 azioni di ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, rappresentative di circa l'86,27% del capitale sociale. L'aggiornamento è arrivato dopo alcuni acquisti sul mercato, resi noti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria e obbligatoria.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 36,08 euro per azione (ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta).
Condividi
```