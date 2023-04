Tesla sotto pressione, deludono consegne veicoli nel primo trimestre

Tesla Motors

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo, che esibisce una perdita secca del 6,34% sui valori precedenti.Nel primo trimestre 2023 ledel produttore di veicoli elettrici sono rimbalzate del 36% a 422.875 unità, contro le 405.278 dell'ultimo periodo del 2022.Il dato è tuttavia inferiore alle 432.000 unità attese dal consensus. A livello di produzione sono state 440.808 le vetture uscite nei tre mesi dagli impianti dell'azienda di Elon Musk.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 200,1 USD. Rischio di discesa fino a 191,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 208,9.