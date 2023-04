Dat Volidisicilia in continuità territoriale con Lampedusa e Pantelleria

(Teleborsa) - La compagnia aereaeffettuerà collegamenti aerei da/per leassegnati nell’ambito del nuovo bando di continuità territoriale Sicilia-Isole Minori. I voli riguardano il periodo. Secondo quanto dichiarato da, direttore generale di Dat Volidisicilia, i collegamenti stagionali in continuità territoriale potranno proseguire fino alla scadenza naturale del bando, prevista per il 3 ottobre 2025, e potenzialmente estesi fino al 30 giugno 2027.Ledelle due isole sono quelle già in vigore dal 1° dicembre 2023, ridotte del 34% rispetto al bando che si era concluso il 30 novembre scorso.Dat A/S, è una compagnia aereafondata nel 1989 da. Opera in Italia con il marchio Dat Volidisicilia dal 1° luglio 2018 come assegnataria fino al 31 ottobre 2025 dei collegamenti in “oneri di servizio pubblico” tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. Dat A/S è dotata di unaAtr nelle versioni 42 e 72 e sei Airbus A320/A321, in maggiorana di proprietà del Gruppo Dat Holding A/S.