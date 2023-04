Eventi e scadenze del 5 aprile 2023

Domenica 02/04/2023

(Teleborsa) -- 55a edizione del Salone internazionale dei vini e distillati a Verona, rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Durante l'evento, che si svolge a Roma, verranno trattati temi sulla digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione e consegna end-to-end del bene farmaco. Ci saranno presentazioni di Business Case da parte delle aziende protagoniste nel settore della logistica e dell'industria del farmaco- Il Forum dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale dedicato alle imprese e giunto alla quinta edizione, si svolge a Milano. L'evento ha lo scopo di discutere con le aziende delle concrete opportunità e delle potenzialità offerte dall'Intelligenza Artificiale nell'ottimizzazione dei processi e molto altro- All'evento internazionale che si svolgerà al CNEL, organizzato in collaborazione con ASviS, si discuterà l'applicazione dell'International System Change Compass framework allo scenario economico e politico italiano. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e della politica ed esponenti della comunità scientifica- Incontro su "Geopolitica, geodemografia e il mondo di domani" - Fondazione CESIFIN- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:30 -- L'evento “Merger & Acquisition Summit 2023. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore” organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal si svolgerà presso la sede di ASSOLOMBARDA a Milano. Tra gli altri, interverranno Aurelio De Laurentiis, Presidente Filmauro e Società Sportiva Calcio Napoli e Paolo Scaroni, Presidente Milan10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV Trimestre 202210:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore del Montenegro in Italia, Milena Šofranac Ljubojevic10:00 -- Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Internet Of Things della School of Management del Politecnico di Milano. Verranno esposti i numeri del mercato IoT in Italia e all'estero, analizzate le novità tecnologiche più rilevanti e approfonditi i principali trend in atto e le innovazioni emergenti in ambito Industrial IoT11:00 -- L'appuntamento annuale rivolto al mondo del private debt, realizzato in collaborazione con Deloitte, sarà dedicato alla presentazione delle statistiche 2022 e ad un dibattito sui primi dieci anni del private debt italiano11:00 -- Cerimonia di inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1. Saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il Presidente di Autostrade per l'Italia Elisabetta Oliveri e l'AD di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi14:30 -- Come integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali? Quali modelli di business possono abilitare la trasformazione sostenibile? L'economia circolare può essere il nuovo standard di crescita? Al summit si discuterà su tali interrogativi e ci sarà un confrontar con rappresentati del mondo industriale su come le strategie di sostenibilità impatteranno sempre più la trasformazione dei modelli di business e su come l'innovazione tecnologica sia un fattore abilitante per la trasformazione- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022