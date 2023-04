KKR acquista una partecipazione nella società di comunicazione FGS Global

KKR

(Teleborsa) - La società di investimento globaleha, società di consulenza strategica e di comunicazione di cui(colosso britannico della pubblicità, delle pubbliche relazioni e delle ricerche di mercato) è azionista di maggioranza.FGS Global ha 1.300 dipendenti in tutto il mondo che. La società è stata creata attraverso la combinazione delle principali società di comunicazioni strategiche e affari pubblici Finsbury, The Glover Park Group, Hering Schuppener e Sard Verbinnen & Co.A seguito dell'investimento di KKR,della società e i dipendenti di FGS Global rimarranno azionisti sostanziali. Golden Gate Capital, che era azionista di FGS Global dal 2016, uscirà dal suo investimento attraverso la vendita della sua partecipazione a KKR.La transazione. KKR ha effettuato l'investimento in FGS Global principalmente attraverso il suo European Fund VI.