Warrant Hub (Tinexta) acquista il 9,1% di Opstart

Tinexta

(Teleborsa) -, società attiva nella consulenza strategica e finanziaria per l'innovazione e la trasformazione digitale,, il primo Fintech Hub italiano e tra i principali player sul mercato nazionale del crowdinvesting. Al contempo le due aziende danno il via a una partnership strategica e commerciale, si legge in una nota.Warrant Hub fa parte del gruppo, quotato su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing. Grazie all'operazione, basata su un apporto di capitale, Warrant Hubdel capitale complessivo di Opstart.Fondata nel 2015, Opstart ha avviato dapprima l'omonimo portale di equity crowdfunding, per poi ampliare il proprio core business anche al debt e al lending crowdfunding con Crowdbond e Crowdlender. Nel corso degli anni, Opstart ha realizzato- tra le divisioni di equity, lending e debt - con oltre 80 milioni di euro in capitali raccolti."Opstart ha catturato la nostra attenzione per la capacità di introdurre novità rivoluzionarie nel proprio mercato, posizionandosi come la- commenta Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub - Siamo certi che il connubio di idee ed esperienze reso possibile dall'accordo odierno ci consentirà di continuare a rispondere alle esigenze delle imprese con un approccio evoluto e costantemente allineato alle più innovative tendenze di servizio".