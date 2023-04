La fibra di Open Fiber è arrivata a Viù

(Teleborsa) - È già disponibile acomune della città metropolitana dila infrastruttura atargatache si è aggiudicata tutte e tre le gare Infratel per realizzare una rete in fibra ottica di proprietà pubblica che sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni. È stata realizzata per i cittadini e le imprese del territorio una(Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione.Lacopre 2244 unità immobiliari attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per oltre 30 chilometri, ed è stata realizzata tramite il recupero di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. Ladella posa dell’infrastruttura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti dae sono state raggiunte dalla fibra anche le più importanti sedi della Pubblica Amministrazione presenti nel Comune quali: il Municipio, la scuola materna e la scuola primaria.“Un risultato frutto dell’ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale e finalmente anche i cittadini e le imprese di Viù potranno avvalersi di un’infrastruttura ultraveloce che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. La nostra rete in fibra FTTH di ultima generazione è in grado di abilitare le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni” ha commentatofield manager di Open Fiber del comune.Ilprevede che Open Fiber raggiunga oltre 6200 comuni in tutte e 20 le Regioni italiane, cablando circa 8.8 milioni di unità immobiliari tra case, aziende e sedi di Pubbliche Amministrazioni.“E’ un primo passo importante per superare il gap che ha finora diviso le aree urbane dalle aree a fallimento di mercato. - dichiaraSindaco del comune di Viù - “La infrastruttura in fibra ottica è lo strumento che consente una modalità di telelavoro più celere e, vorremmo auspicarlo, per favorire nuovi insediamenti nel nostro territorio, ma ancor più sostenere e velocizzare l’attività dell’imprenditoria locale.”