JPMorgan, utile primo trimestre sale del 52% grazie a tassi più elevati

JPMorgan

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unin aumento del 52% a 12,62 miliardi di dollari, o 4,10 dollari per azione, rispetto agli 8,28 miliardi di dollari, o 2,63 dollari per azione, di un anno fa. Iè stato di 39,3 miliardi di dollari, in aumento del 25%. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 3,41 dollari su ricavi netti di 36,2 miliardi di dollari.Ilè stato di 20,8 miliardi, in aumento del 49%. Il NII escluso Markets è stato di 20,9 miliardi, in aumento del 78%, trainato principalmente da tassi più elevati, parzialmente compensati da saldi di deposito inferiori rispetto all'anno precedente. Isono stati di 18,5 miliardi, in aumento del 5%, guidati principalmente da maggiori ricavi non da interessi di CIB Markets, ampiamente compensati da maggiori perdite nette su titoli di investimento in Corporate e minori commissioni di Investment Banking.L'è stato di 2,3 miliardi, riflettendo addebiti netti di 1,1 miliardi e una costituzione di riserve nette di 1,1 miliardi. L'aumento delle riserve nette includeva 726 milioni in Wholesale e 416 milioni in Consumer, "in gran parte a causa di un deterioramento delle prospettive economiche, inclusi gli aggiornamenti degli scenari macroeconomici della società e una maggiore", si legge in una nota."Le nostre linee di business hanno visto un continuo slancio nel trimestre - ha spiegato il- Nel, la spesa al consumo è rimasta solida con vendite combinate di carte di debito e di credito in aumento del 10% e prestiti con carte in aumento del 21%. In Corporate & Investment Bank, i ricavi di Markets sono diminuiti del 4% rispetto a un anno precedente molto forte e ci siamo concentrati sull'assistenza ai clienti mentre navigavano in condizioni di mercato volatili. Le commissioni disono rimaste una sfida per il settore, anche se abbiamo sovraperformato in modo significativo il portafoglio complessivo. In Commercial Banking, abbiamo guadagnato entrate record, con entrate eccezionalmente forti da pagamenti, in crescita del 98%. Infine,ha ottenuto buoni risultati con forti afflussi a lungo termine pari a 47 miliardi di dollari in tutti i prodotti".: i consumatori continuano a spendere e hanno bilanci solidi e le imprese sono in buona forma - ha aggiunto - Tuttavia, le nubi temporalesche che abbiamo monitorato nell'ultimo anno rimangono all'orizzonte e le turbolenze del settore bancario si aggiungono a questi rischi. La situazione bancaria è diversa rispetto al 2008 in quanto ha coinvolto molti meno attori finanziari e meno problemi da risolvere, maman mano che i prestatori diventeranno più prudenti e non sappiamo se questo rallenterà la spesa dei consumatori".