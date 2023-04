Meloni in visita ufficiale in Etiopia: a ottobre presenteremo il piano Mattei al Summit Italia-Africa

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,ha dichiarato che ad ottobre "potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente in nostroParlando ad Addis Abeba per la visita di due giorni inMeloni ha parlato dell'impegno del governo in una serie di iniziative che riguardano l'Africa", ad esempio, "il, che si svolge ogni due anni: il prossimo ci sarà in autunno", da qui la possibilità che venga presentato in quella occasione il Piano. "Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori" senza interlocuzioni coi diretti interessati, ha aggiunto.La presidente del Consiglio italiana è atterrata all'aeroporto Internazionale Bole, accolta dal primo ministro etiope,. Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d'Onore, Meloni e il premier etiope hanno avuto unin un salone dell'aeroporto. Presente anche l'ambasciatore d'Italia, Agostino Palese. In delegazione anche, viceministro agli Esteri. Meloni si è recata poi nella sede dell'Unione africana dove ha incontrato il presidente. La premier è stata accolta dal rappresentare permanente d'Italia presso l'Unione africana, ambasciatoreCooperazione, stabilità del Corno d'Africa e migranti ial centro dei colloqui che vedono la premier impegnata anche in un trilaterale Italia-Etiopia-Somalia, domattina. Alle 18 invece Meloni è attesa alper il bilaterale con il primo ministro Abiy Ahmed Ali, a cui seguirà la cena d'onore. In serata è in agenda anche un colloquio con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud.Domani alle 10 ora locale, sempre alè in programma l'con Abiy e Mohamud. Al termine, le 12 circa, Meloni visiterà l'istituto italiano statalela più grande scuola italiana all'estero con circa 900 iscritti.L'Etiopia è tra i Paesi beneficiari del2022 e rappresenta uno snodo per i flussi che attraversano le frontiere orientali verso il Sudan fino alla Libia e da lì in Italia: nel Paese ci sono. Sulinvece l'obiettivo è consolidare e aumentare i rapporti, già rilevanti: l'interscambio ha raggiunto i 276 milioni di euro (+17,7%) nel 2022 con esportazioni italiane pari a 180 milioni (+2%) e importazioni pari a 96 milioni (+65,4%). I principali settori in cui operano le aziende italiane sono infrastrutture e trasporti, macchinari agricoli e veicoli industriali, tessile, energetico, telecomunicazioni, agroindustria, minerario.