Investimenti, lavoro, innovazione: si rafforza asse Italia-Mozambico

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica del Mozambico Daniel Francisco Chapo è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni.
L’incontro ha permesso di approfondire il dialogo politico e rinnovare l'impegno a favore di un partenariato moderno, equilibrato e orientato ai risultati.
Nel contesto della celebrazione dei 50 anni d
all'instaurazione delle relazioni diplomatiche e dei 33 anni dall'Accordo generale di pace di Roma, l’Italia e il Mozambico - spiega la nota - ribadiscono il carattere storico e di mutuo beneficio della loro cooperazione e sottolineano l'importanza di continuare a rafforzare questo rapporto, fondato sui principi del rispetto reciproco, della pace e dello sviluppo sostenibile, nel quadro del partenariato stabilito dal Piano Mattei per l’Africa, di cui il Mozambico è una Nazione focus sin dall’inizio.
Nella comune consapevolezza del ruolo strategico
che il Mozambico svolge nella sicurezza energetica globale e dell’importanza della cooperazione bilaterale nel settore del gas naturale e delle energie rinnovabili, l'Italia ribadisce il proprio sostegno al programma ASCENT Mozambico, attuato in co-finanziamento con la Banca mondiale, che contribuirà ad ampliare l'accesso all'energia elettrica nelle zone rurali, a complemento degli sforzi nazionali mozambicani di transizione energetica e al ruolo centrale rivestito da ENI nell’esplorazione e
produzione di GNL per lo sviluppo del Mozambico. È stato valorizzato
l’evento che si è svolto nel corso della giornata a sostegno del tessuto imprenditoriale, volto a per rafforzare il dialogo tra i rispettivi settori privati e le istituzioni finanziarie, anche nel campo delle infrastrutture, della logistica e dello sviluppo industriale, al fine di creare occupazione, migliorare la competitività e promuovere catene di valore locali, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.Ribadita inoltre l’importanza
del settore dell’agricoltura per una crescita inclusiva, tramite progetti concreti quali l’iniziativa relativa al Centro agroalimentare di Manica (CAAM), che contribuirà alla modernizzazione delle filiere di produzione, trasformazione e
commercializzazione agricola, in particolare nella regione centrale del Mozambico.
Il Mozambico e l'Italia sottolineano il ruolo centrale della formazione professionale n
el rafforzamento delle competenze dei giovani, al fine di rispondere alle attuali esigenze del mercato del lavoro, e osservano con favore il sostegno italiano e la collaborazione tra l'Istituto Superiore Don Bosco di Maputo, il Politecnico di Milano e l'Università Eduardo Mondlane, che consentirà di ampliare le opportunità di formazione per oltre 4.300 giovani mozambicani.Comune apprezzamento è
stato espresso per il sostegno italiano al Programma nazionale per la promozione dell'imprenditorialità giovanile e delle idee imprenditoriali innovative (IN4JOB), che promuove l'imprenditorialità e l'occupabilità dei giovani mozambicani contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati e al rafforzamento dell'ecosistema delle startup e delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).Nell’ambito del sostegno alla digitalizzazion
e viene ribadito l’impegno congiunto a sostenere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione mozambicana nell'ambito dell'iniziativa digitale del Piano Mattei per l’Africa, con particolare attenzione alla semplificazione e alla modernizzazione dei servizi, al miglioramento dell'efficienza e all'aumento della trasparenza attraverso la professionalizzazione dei funzionari pubblici.Particolarmente apprezzati
nel settore sanitario sono i progressi significativi nei programmi sostenuti dall’Italia, a rafforzare i servizi sanitari di base e a migliorare la capacità delle autorità mozambicane di risposta alle emergenze.Le attività
di cooperazione allo sviluppo italiane in Mozambico saranno rafforzate dalla firma del nuovo Accordo quadro di cooperazione, che getta le basi per i futuri progetti di impatto sociale, economico e istituzionale.
L’incontro - chiude la nota - ha rappresentato un’importante opportunità per il consolidamento della cooperazione giudiziaria bilaterale attraverso la firma dell'Accordo di assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale, strumento che faciliterà fortemente la cooperazione nelle indagini su reati transnazionali, quali il traffico illecito e la corruzione.