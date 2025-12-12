Investimenti, lavoro, innovazione: si rafforza asse Italia-Mozambico

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica del MozambicoL’incontro ha permesso di approfondire il dialogo politico e rinnovare l'impegno a favore di un partenariato moderno, equilibrato e orientato ai risultati.Nel contesto della celebrazione deiall'instaurazione delle relazioni diplomatiche e dei 33 anni dall'Accordo generale di pace di Roma, l’Italia e il Mozambico - spiega la nota - ribadiscono il carattere storico e di mutuo beneficio della loro cooperazione e sottolineano l'importanza di continuare a rafforzare questo rapporto, fondato sui principi del rispetto reciproco, della pace e dello sviluppo sostenibile, nel quadro del partenariato stabilito dal Piano Mattei per l’Africa, di cui il Mozambico è una Nazione focus sin dall’inizio.Nella comune consapevolezza delche il Mozambico svolge nella sicurezza energetica globale e dell’importanza della cooperazione bilaterale nel settore del gas naturale e delle energie rinnovabili, l'Italia ribadisce il proprio sostegno al programma ASCENT Mozambico, attuato in co-finanziamento con la Banca mondiale, che contribuirà ad ampliare l'accesso all'energia elettrica nelle zone rurali, a complemento degli sforzi nazionali mozambicani di transizione energetica e al ruolo centrale rivestito da ENI nell’esplorazione eproduzione di GNL per lo sviluppo del Mozambico.l’evento che si è svolto nel corso della giornata a sostegno del tessuto imprenditoriale, volto a per rafforzare il dialogo tra i rispettivi settori privati e le istituzioni finanziarie, anche nel campo delle infrastrutture, della logistica e dello sviluppo industriale, al fine di creare occupazione, migliorare la competitività e promuovere catene di valore locali, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.del settore dell’agricoltura per una crescita inclusiva, tramite progetti concreti quali l’iniziativa relativa al Centro agroalimentare di Manica (CAAM), che contribuirà alla modernizzazione delle filiere di produzione, trasformazione ecommercializzazione agricola, in particolare nella regione centrale del Mozambico.Il Mozambico e l'Italia sottolineano il ruolo centrale dellael rafforzamento delle competenze dei giovani, al fine di rispondere alle attuali esigenze del mercato del lavoro, e osservano con favore il sostegno italiano e la collaborazione tra l'Istituto Superiore Don Bosco di Maputo, il Politecnico di Milano e l'Università Eduardo Mondlane, che consentirà di ampliare le opportunità di formazione per oltre 4.300 giovani mozambicani.stato espresso per il sostegno italiano al Programma nazionale per la promozione dell'imprenditorialità giovanile e delle idee imprenditoriali innovative (IN4JOB), che promuove l'imprenditorialità e l'occupabilità dei giovani mozambicani contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati e al rafforzamento dell'ecosistema delle startup e delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).e viene ribadito l’impegno congiunto a sostenere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione mozambicana nell'ambito dell'iniziativa digitale del Piano Mattei per l’Africa, con particolare attenzione alla semplificazione e alla modernizzazione dei servizi, al miglioramento dell'efficienza e all'aumento della trasparenza attraverso la professionalizzazione dei funzionari pubblici.nel settore sanitario sono i progressi significativi nei programmi sostenuti dall’Italia, a rafforzare i servizi sanitari di base e a migliorare la capacità delle autorità mozambicane di risposta alle emergenze.di cooperazione allo sviluppo italiane in Mozambico saranno rafforzate dalla firma del nuovo Accordo quadro di cooperazione, che getta le basi per i futuri progetti di impatto sociale, economico e istituzionale.L’incontro - chiude la nota -reciproca in materia penale, strumento che faciliterà fortemente la cooperazione nelle indagini su reati transnazionali, quali il traffico illecito e la corruzione.