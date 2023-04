PNRR, il 20 aprile convocate a Palazzo Chigi le parti sociali per introduzione RePowerEU

(Teleborsa) - Riprende, a partire dalle ore 14, il confronto tra governoper l’introduzione neldel capitoloÈ quanto si apprende in unadiffusa da Palazzo Chigi che annuncia la convocazione delle parti datoriali e dei sindacati nell’ambito di specifiche sessioni della, organizzate su base settoriale.L'incontro arriva a pochi giorni dall'approvazione in Senato della conversione in legge del DL 13/2023 che, "tra l’altro – si sottolinea nella nota –, ha rafforzato e valorizzato il dialogo con il mondo partenariale, trasferendo all’interno della Cabina di Regia PNRR – organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all’attuazione del Piano – le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il partenariato. La Cabina di Regia è convocata e presieduta dal Ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesione,Il governo ha ricordato che il confronto sull’iniziativaè stato avviato dal Governo daldi quest’anno con la seduta della Cabina di Regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,alla quale hanno preso parte il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle Imprese e del made in Italy, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministro dell’Economia e delle finanze, insieme alle principali società energetiche partecipate dallo Stato. Nella stessa seduta, la Cabina di Regia PNRR ha istituito un apposito gruppo tecnico interministeriale per l’istruttoria relativa alle proposte di investimento e di riforme da inserire nel capitolo REPowerEU.Ilil confronto è proseguito con le Regioni, le Province e i Comuni. Ilè stata convocata una Cabina di Regia PNRR che ha riunito tutti i Ministri e nella quale sono stati concordati termini e modalità per l’aggiornamento del PNRR con l’inserimento del capitolo REPowerEU. Già a partire dalè stato, inoltre, avviato il confronto con i Servizi della Commissione europea sui contenuti del capitolo REPowerEU dell’Italia.Ad oggi, lein corso di elaborazione riguardano tre assi strategici: contrasto allaattraverso aiuti alle famiglie vulnerabili e investimenti per la riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica; sostegno aglinelleper la produzione di energie rinnovabili e per il miglioramento della prestazione energetica e ladei processi produttivi, anche in considerazione delle nuove regole in materia di aiuti di Stato; investimenti inal fine di incrementare la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento."Alla luce del dialogo partenariale condotto in Cabina di Regia, secondo uno schema settoriale che garantisce un puntuale e rigoroso approfondimento delle proposte di investimento e riforma da inserire nel nuovo capitolo del PNRR, il Governo proseguirà nei prossimi giorni il confronto con la Commissione Europea per assicurare la centralità dell’Italia all’interno della risposta europea alla crisi energetica nell’ambito dell’iniziativa REPowerEU", si conclude la nota di Palazzo Chigi.