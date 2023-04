ESG ITA Growth Index, presentato l'indice di sostenibilità delle PMI quotate

Ambromobiliare

Nusco

Franchi Umberto Marmi

Grifal

Cover 50

ILPRA

GEL

Ecosuntek

Gibus

Sciuker Frames

Masi Agricola

ATON Green Storage

Labomar

Arterra Bioscience

Giglio.com

Trawell Co

Officina Stellare

Convergenze

Pozzi Milano

Askoll EVA

ESI

Racing Force

Take Off

Farmaè

Confinvest

Fervi

Intred

Matica Fintec

Fope

ABTG

Unidata

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Milano l', il, ovvero il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Lo strumento è stato creato dal REPAiR Lab di SDA Bocconi School of Management (laboratorio di ricerca e innovazione dedicato allo studio e alla promozione della finanza sostenibile), CRIF e"Avere un indice significa avere più facilità diun cluster di mercato,gli investitori a usare questo tipo di strumento e portare a quel comparto di riferimento della", ha spiegato Michele Calcaterra, Senior Lecturer di Enterpreneurial Finance presso SDA Bocconi School of Management. "Non ci siamo quindi fermati a riflettere sul fatto che le PMI siano un'opportunità di investimento, ma abbiamo creato un indice per poter portare più liquidità su di esse, anche perché non dobbiamo dimenticarci dell'importanza degli indici passivi negli investimenti al giorno d'oggi", ha aggiunto.Nell'assenza di paradigmi e standard valutativi condivisi, CRIF con SDA Bocconi e Ambromobiliare hanno - in primis -, attraverso l'applicazione dello score ESG sviluppato da CRIF su tutte le aziende quotate sul comparto EGM. Lo score si avvale di un ecosistema di dati che comprende, documenti prodotti dall'azienda o pubblicati dalla stessa (Report sostenibilità, DNF), oltre chedi fisico e di transizione e informazioni sulle emissioni di gas serra. Il patrimonio informativo è elaborato attraverso modelli, scenari macro-economici e climatici e benchmark settoriali, oltre che attraverso metodologie di machine learning e regole basate sull'esperienza di CRIF Ratings, l’agenzia di Credit Rating di CRIF.Il secondo step ha riguardatoattraverso: a livello di Governance in base allo score proprietario sviluppato da CRIF (circa il 50% delle aziende quotate sul segmento Euronext Growth Milan mostrano un livello alto di attenzione a una governance sostenibile), di Liquidità (escludendo le aziende con un livello di scambi troppo basso, che non le renderebbe realmente investibili) e di Market Cap (con la definizione di un livello di capitalizzazione tra 10 e 500 milioni di euro)."L'ESG ITA Growth Index è stato proposto nelle versioni Equally Weighted e Market Cap Weighted. Entrambe le versioni dell'indice su un orizzonte di 14 mesi - intervallo minimo in cui mantiene validità l'analisi di back test - restituisconoriferiti agli stessi comparti dimensionali, Medium e Small Cap Industries", ha detto Calcaterra.Dell'ESG ITA Growth Index