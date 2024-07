ILLA esclusa dall'indice FTSE Italia Growth

ILLA

(Teleborsa) - FTSE Russell ha comunicatodi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderenti, dale dal FTSE Italia PIR PMI All Index con efficacia dal2024.La decisione segue la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni e all' annuncio di domanda di ammissione alla procedura didovuto all'attuale stato di insolvenza della società.