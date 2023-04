Defence Tech, concluso RABB su 5,6% del capitale

Defence Tech

Tinexta

Equita

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha comunicato che i soci di riferimento Comunimpresa S.r.l., GE. DA. Europe S.r.l. Starlife S.r.l. hanno, attraverso una procedura di, l'acquisto pro-quota di 1.428.571 azioni ordinarie, pari a circa il, a un prezzo pari a 4,9 euro per azione per un esborso complessivo pari a circa 7 milioni di euro.L'operazione è collegata al annunciato ieri sera , dell'ingresso dicome socio strategico nella compagine azionaria., che ha operato come intermediario autorizzato e sole bookrunner dell'operazione, si è rivolta ain Italia e investitori istituzionali esteri.Per, Comunimpresa S.r.l. giungerà a detenere il 35,8% del capitale sociale della società, Starlife S.r.l. il 17,5% e GE.DA. Europe S.r.l. il 4,3%.