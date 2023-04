Franchi Umberto Marmi, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 12,7 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il 2022 Gli analisti evidenziano che il 2022 è stato "unper FUM", con ricavi in crescita del 17% su base annua, EBITDA margin adjusted al 40,5% e "" grazie ai marmi di alta qualità Statuario e Calacatta (60% dei ricavi).Intesa Sanpaolo ha ridotto la stima delle vendite, vedendo ora una crescita del 4% su base annua (rispetto al 6% ipotizzato in precedenza) e prevedono unnel 2023, che viene considerato ora come "", "supportato dal mix di prodotti già visibile e redditizio".Inoltre, viene prevista una "", che porterà a una posizione di cassa netta di 9 milioni di euro nel 2025.