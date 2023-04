PNRR, Gentiloni: "In Italia buona attuazione"

(Teleborsa) - Sulla terza richiesta di pagamento di fondi del Pnrr dell'Italia "la valutazione sta andando avanti, abbiamo concordato di posporre fino alla fine di aprile" l'analisi. "È accaduto anche con altri paesi membri, la questione principale che stiamo valutando, in modo molto costruttivo, si riferisce alle concessioni portuali e alcuni piani di rigenerazione urbana.".Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni durante una audizione alle commissioni bilancio gli affari monetari del parlamento europeo sottolineando che ovviamente per un Paese comeIl bilanciamento delle misure del Pnrr tra grandi imprese e Pmi e tra Nord e Sud Italia "è responsabilità del governo italiano. Quello che chiediamo al governo italiano, e a tutti i governi, è di coinvolgere nel processo di revisione dei piani (per usare RepowerEu) parti sociali, player rilevanti e autorità locali.In generale sui Pnrr dei vari Paesi Ue "nei prossimi sei mesi, un anno, capiremo meglio se ci sono ritardi. Il calendario degli esborsi non è obbligatorio, è orientativo. Alcuni paesi hanno due esborsi all'anno, altri uno solo, altri anche meno di uno all'anno. Spagna e Italia hanno già fatto la terza richiesta di pagamenti, altri sei o sette paesi non ne hanno fatta neanche una. Per il momento non penso ci siano grossi ritardi", ha concluso Gentiloni.