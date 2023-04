Webuild (in JV), selezionata preferred bidder per progetto da 1 miliardo in USA

Webuild

(Teleborsa) -, controllata americana del Gruppo, in joint venture, è stataper realizzare in esclusiva lo studio che definirà la realizzazione del progetto, ad oggi stimato pari a 1 miliardo di dollari (943 milioni, in euro) di valore complessivo, per l'ammodernamento del "(I-275/SR 60)". Il progetto, nel suo complesso, porterà all'ammodernamento di uno snodo strategico per l'area di Tampa Bay, in cui si intersecano tre importanti arterie stradali della Florida.Il progetto si svilupperà per- progettazione e costruzione - che saranno oggetto di contratti separati.La joint venture partecipata da Lane, in quota al 50%, e da Superior Construction ha già firmato con il Florida Department of Transportation (FDOT) il(9,4 milioni, in euro) per la sola progettazione, che andrà ultimata entro novembre 2023. A valle della progettazione, sarà contrattualizzata la fase di costruzione, da avviare a primavera 2024.Ad oggi, il valore totale dei contratti acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio 2023 negli USA da Lane si attesta a 809 milioni di euro. IlLane si attesta ad oltre 3 miliardi di euro.