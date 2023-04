App IO, Butti: "Al lavoro per inserire tre importanti documenti all'interno del Portafoglio digitale"

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del Portafoglio digitale dell'App IO". È quanto ha annunciato il, in una audizione alla Camera in commissione Affari Costituzionali. Butti ha spiegato che i documenti saranno "lacon una rappresentazione certificata della patente, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la, con la rappresentazione certificata della tessera sanitaria con valore legale; ilovvero la tessera elettorale in formato digitale"."Prevediamo così entro la fine dell'anno – ha aggiunto– un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani. Se così sarà, saremo anche tra i più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla Ue per il Portafoglio elettronico europeo".Butti ha fatto, insieme ai deputati, il punto sui. Sul"siamo allineati ai target posti dal Pnrr" ha sottolineato, ricordando che il prossimo target italiano è fissato al 30 settembre, data entro la quale 1064 pubbliche amministrazioni locali dovranno aver completato il processo di migrazione.Il dossier piattaforme digitali vedrà partire nei prossimi mesi laQuesto servizio –consentirà la progressiva digitalizzazione di tutte le comunicazioni a valore legale che le PA inviano a cittadini e imprese" spiega Butti.Prosegue, inoltre, il lavoro sulA giugno 2024 è prevista la realizzazione dell'ecosistema dei dati sanitari, a dicembre 2025 prevede che l'85% dei medici di medicina generale alimenteranno il fascicolo e a dicembre 2026 tutte le Regioni lo avranno adottato. Il progetto Mobility as a Service, finanziato con 40 milioni di euro dal Pnrr e altri 17 milioni di euro del Fondo complementare, si avvieranno in 13 città e territori piattaforme digitali attraverso cui i cittadini possono accedere a servizi di trasporto multimodali.Infine sul tema delleButti ha ricordato che l'obiettivo è "razionalizzare l'intero ecosistema" valorizzando quanto già realizzato. "Le principali azioni che stiamo realizzando sono 6: la proroga e il rinnovo delle convenzioni con gli Id provider Spid; l'avvio della revisione dell'assetto normativo; l'individuazione delle misure necessarie per accelerare la diffusione della Cie; la definizione delle misure per valorizzare il patrimonio informativo pubblico (in particolare anagrafi e interoperabilità); la creazione e adozione di attributi qualificati digitali e sesto, – ha concluso– la garanzia della cura degli interessi nazionali in ambito europeo".