Lloyds acquista la fintech di digital wallet Curve per crescere nei pagamenti

Lloyds Banking Group

(Teleborsa) -, colosso finanziario britannico, ha. L'acquisizione, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, è "mossa strategica per ampliare e accelerare la trasformazione digitale" dee gruppo, si legge in una nota.Curve, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito e nello Spazio Economico Europeo, gestisce una piattaforma di portafoglio digitale all'avanguardia chesicura, aggiungendo al contempo innovative funzionalità di risparmio e fidelizzazione.Oltre ai servizi che Curve offre attualmente ai clienti, l'integrazione di Curve Pay, la tecnologia all'avanguardia e il portafoglio digitale di Curve, nell'attuale offerta digitale di Lloyds Banking Group, consentirà a Lloyds Banking Group di. Questa integrazione offrirà ai nostri clienti una maggiore flessibilità di pagamento e l'accesso a funzionalità avanzate del portafoglio digitale, tra cui la possibilità di trasferire gli acquisti precedenti tra conti diversi, accumulare premi in aggiunta ai vantaggi delle carte esistenti, accedere alle soluzioni Pay Later ed evitare le commissioni di cambio valuta da qualsiasi carta collegata alla sua app.L'acquisizione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2026, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. Dal punto di vista finanziario, incluso l'impatto sul capitale,sul gruppo, né inciderà sulle previsioni per l'intero anno 2025 o 2026.