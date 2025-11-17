Nexo+ si rinnova: nuovo ecosistema digitale che coniuga tecnologia e qualità

(Teleborsa) -si rinnova completamente e da novembre 2025 diventa laun’unica piattaforma, tutte le forme di intrattenimento: FAST, AVOD e Live Streaming Television. Un nuovo ecosistema digitale che unisce tecnologia, accessibilità e contenuti di qualità, per portare la cultura ovunque, su qualunque dispositivo.e a un design completamente ripensato, Nexo+ consente di accedere ai contenuti in modo rapido e fluido, offrendo una user experience personalizzata e multi-device, pensata per il pubblico contemporaneo. La concessionaria in esclusiva è Italiaonline.SpiegaAmministratore Delegato Nexo Studios: “La nuova Nexo+ nasce dal desiderio di offrire un modo completamente diverso di vivere l’intrattenimento e la cultura. Si tratta dii una vera e propria rivoluzione digitale, che unisce in un’unica app tutto ciò che Nexo Studios rappresenta: qualità, innovazione e passione per i contenuti. Con Nexo+ vogliamo portare la bellezza e l’emozione del cinema e dell’arte nelle case di tutti. E offrire anche nuove possibilità a tutti gli inserzionisti del mondo Fast Channels”.“Accogliamo con grande entusiasmo questa trasformazione dell’offerta di Nexo+, già da inizio 2025 partner esclusivo di IOL Advertising e che introduce, attraverso la nuova APP, la piattaforma Nexo in un contesto molto più immediato e fruibile, sia su Smartv che su device mobile e su desktop. L’introduzione di contenuti AVOD arricchisce l’offerta free per gli utenti e renderà ancor più rilevante la presenza pubblicitaria attraverso spot pubblicitari sia in pre-roll che nei break pubblicitari già oggi previsti sui Fast Channel realizzati da Nexo. Grazie all’ambiente APP di Nexo+, IOL Advertising avrà inoltre l’opportunità di proporre ai brand progetti tailor made, a partire dalle Branded Room, basati sul ricco catalogo di film, documentari e series resi disponibili dal nostro editore”, ha commentatoLarge Accounts Sales House Director Italiaonline.