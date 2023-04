Business intelligence, Gruppo Intescia annuncia acquisizione di Telemat

(Teleborsa) - Illeader nella business intelligence e negli strumenti di supporto decisionale per le imprese, annuncia l'acquisizione dellasocietà specializzata nel monitoraggio degli appalti pubblici in Italia. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Intescia rafforza la sua posizione sul mercato europeo della data intelligence e consolida il suo expertise in materia di soluzioni Saas con i suoi marchi storici come. Dopo essersi affermato come leader nel mercato spagnolo, il Gruppo punta a diventare il player di riferimento nel mercato italiano.Fondata nel 1987 a Bassano del Grappa,fornisce prodotti e servizi alle imprese per individuare e rispondere allenon appena vengono bandite. La società è riconosciuta per la qualità dell'elaborazione dei dati e l'accuratezza del suo motore di ricerca, nonché per i suoi percorsi di formazione avanzata in materia di contratti pubblici."Questa acquisizione – spiega– rappresenta una tappa importante nella nostra strategia che punta a rafforzare la nostra presenza a livello internazionale e gioca un ruolo di primo piano nel consolidamento del settore della business intelligence. Attraverso le sinergie generate dall'unione delle competenze di Telemat e Intescia, saremo in grado di arricchire la nostra offerta di servizi sul mercato italiano con soluzioni basate sui nostri algoritmi di machine learning".Con circa 400 dipendenti e oltre 20mila clienti abbonati ai suoi servizi,è specializzato nella raccolta, elaborazione e integrazione delle informazioni fornendo servizi di business intelligence ad alto valore aggiunto alle aziende. L'acquisizione di Telemat – sostenuta da Five Arrows Principal Investments (Gruppo Rothschild & Co) – fa parte di unavolta ad accelerare la presenza del Gruppo Intescia nel mercato europeo dei