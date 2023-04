EdiliziAcrobatica, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 25,5 euro) ilsu, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022, ha comunicato l' acquisizione del 51% di Enigma e il valore dei contratti sottoscritti nel primo trimestre del 2023."Dopo gli extra-benefici legati agli incentivi fiscali in Italia, che hanno sostenuto la forte espansione del settore nel 2021/22, prevediamo che EdiliziAcrobatica trarrà vantaggio dal, società con sede a Dubai", si legge nella ricerca.L'Italia dovrebbe continuare a crescere, anche se a un ritmo più lento rispetto agli ultimi 2 anni. Intesa Sanpaolo suppone checontribuisca per 14 milioni di euro alle venditecon un margine EBITDA del 22%.