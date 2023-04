Esautomotion sale in Borsa dopo acquisto ramo d'azienda

Esautomotion

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, che nel weekend ha comunicato di avercostituito delle attività organizzate per l'esercizio dell'attività di produzione e sviluppo di motori elettrici di Sangalli Servomotori. È previsto un corrispettivo totale pari a 10 milioni di euro, che sarà corrisposto in parte in denaro e in parte in azioni di Esautomotion.Si tratta delladi Esautomotion, che la descrive come "un'all'interno della strategia del gruppo". I principali obiettivi sono: integrare un fornitore strategico con un trend di ricavi positivo e in continuo miglioramento; rinforzare la presenza di motori ad alta prestazione energetica e basso impatto ambientale nel portafoglio prodotti; acquisire nuovi clienti nazionali ed internazionali e sviluppare nuove aree di business.Spicca il volo, che si attesta a 4,49 euro, con, risultano. Gli scambi sono comunque limitati, con un controvalore alle 13.30 di circa 53 mila euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,577 e successiva a quota 4,787. Supporto a 4,367.