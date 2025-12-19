Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:01
25.319 +1,20%
Dow Jones 20:01
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Mare Group cede ramo d'azienda a TradeLab e sale al 22,4% del capitale

Finanza
Mare Group cede ramo d'azienda a TradeLab e sale al 22,4% del capitale
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, e TradeLab, società di business analytics e consulting quotata sul medesimo mercato, hanno perfezionato l'acquisizione da parte di TradeLab di un ramo d'azienda specializzato nell'attività di segnalazione, monitoraggio e gestione di bandi pubblici e privati, nonché dell'analisi di mercato tramite sistemi di intelligenza artificiale di titolarità di Mare Group.

Il ramo d'azienda è costituito dalle piattaforme digitali proprietarie e infrastrutture software "Marker Web" (marketing digitale e analisi
competitiva) e "Obiettivo Europa" (monitoraggio bandi e finanza agevolata), dai relativi rapporti di lavoro e dai contratti commerciali in
essere (attualmente oltre 900 clienti attivi).

Contestualmente, Mare Group ha sottoscritto un aumento di capitale riservato in TradeLab incrementando la propria partecipazione al 22,4% del capitale sociale.

Le società precisano che i valori economici (gestionali) del ramo d'azienda non sono significativi per gli anni storici ma si prevede che, grazie agli investimenti effettuati e agli accordi commerciali, la crescita sarà significativa a partire dal prossimo anno.

"Questa operazione rafforza la partnership con TradeLab, avviata con un primo investimento all'atto della sua quotazione, e consente di valorizzare piattaforme tecnologiche proprietarie con sinergie industriali evidenti: da un lato si rafforza la scalabilità del modello di business di TradeLab verso un modello SaaS - ha commentato Antonio Maria Zinno, AD di Mare Group - dall'altro, si focalizza lo sviluppo commerciale delle piattaforme stesse integrandole in un'offerta specializzata".

"L'integrazione delle piattaforme Marker Web e Obiettivo Europa rafforza in modo significativo il nostro percorso di trasformazione verso un modello scalabile basato su piattaforme, già delineato nella nostra strategia - ha detto Massimo Viganò, AD di TradeLab - La partnership industriale e tecnologica con Mare Group, nostro corner investor in fase di IPO, ci permette di unire competenze tecnologiche, visione industriale e capacità di esecuzione".
Condividi
```