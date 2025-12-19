Mare Group cede ramo d'azienda a TradeLab e sale al 22,4% del capitale

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, e TradeLab
, società di business analytics e consulting quotata sul medesimo mercato, hanno perfezionato l'acquisizione da parte di TradeLab di un ramo d'azienda
specializzato nell'attività di segnalazione, monitoraggio e gestione di bandi pubblici e privati, nonché dell'analisi di mercato tramite sistemi di intelligenza artificiale di titolarità di Mare Group.
Il ramo d'azienda è costituito dalle piattaforme
digitali proprietarie e infrastrutture software "Marker Web
" (marketing digitale e analisi
competitiva) e "Obiettivo Europa
" (monitoraggio bandi e finanza agevolata), dai relativi rapporti di lavoro e dai contratti commerciali in
essere (attualmente oltre 900 clienti attivi).
Contestualmente, Mare Group ha sottoscritto un aumento di capitale riservato in TradeLab incrementando la propria partecipazione al 22,4%
del capitale sociale.
Le società precisano che i valori economici (gestionali) del ramo d'azienda non sono significativi per gli anni storici ma si prevede che, grazie agli investimenti effettuati e agli accordi commerciali, la crescita sarà significativa a partire dal prossimo anno
.
"Questa operazione rafforza la partnership con TradeLab, avviata con un primo investimento all'atto della sua quotazione, e consente di valorizzare piattaforme tecnologiche proprietarie con sinergie industriali evidenti: da un lato si rafforza la scalabilità del modello di business di TradeLab verso un modello SaaS - ha commentato Antonio Maria Zinno, AD di Mare Group
- dall'altro, si focalizza lo sviluppo commerciale delle piattaforme stesse integrandole in un'offerta specializzata".
"L'integrazione delle piattaforme Marker Web e Obiettivo Europa rafforza in modo significativo il nostro percorso di trasformazione verso un modello scalabile basato su piattaforme, già delineato nella nostra strategia - ha detto Massimo Viganò, AD di TradeLab
- La partnership industriale e tecnologica con Mare Group, nostro corner investor in fase di IPO, ci permette di unire competenze tecnologiche, visione industriale e capacità di esecuzione".