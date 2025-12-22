Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 116,9 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 ilè stato di, in aumento del 3,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,78 milioni di MWh (+3,3%), con laall'80,1%.I prezzi medi si sono attestatii 116,56 euro/MWh del Nord e i 117,58 euro/MWh di Centro Sud e Sardegna.