Farmacosmo sale al 100% di Pharmasi.it e consolida perimetro digitale

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore Health, Pharma & Beauty quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione del restante 33% di, arrivando così a detenere il 100% del portale, storico operatore online nel settore Health, Pharma & Beauty, con oltre 60mila referenze a catalogo.L’operazione prevede contestualmente la vendita del ramo d’azienda "" di Farmacia De Leo, situata a Messina, a, società riconducibile a. L’efficacia dei due atti è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente.A fronte dell’avveramento della condizione sospensiva, Farmacosmo corrisponderàper l’acquisto della quota residua del capitale, oltre a undi, mentre il ramo farmacia fisica sarà ceduto per un valore complessivo di, determinato applicando un multiplo di 1,5 ai ricavi 2025 attesi.L’operazione si inserisce nelladelle attività digitali del gruppo, con focus sul canale B2C e sulla generazione di maggiore marginalità. Pharmasi.it ha registrato una crescita dei ricavi superiore al 15% negli ultimi anni e un incremento della redditività, supportato dall’ampliamento del catalogo e dall’efficientamento delle spese di marketing.Il controllo totale del portale consentirà a Farmacosmo di rafforzare le, centralizzando lo sviluppo IT e le politiche di marketing, in un contesto di mercato in crescita per farmaci da banco, integratori e cosmetica.