Farmacosmo sale al 100% di Pharmasi.it e consolida perimetro digitale
(Teleborsa) - Farmacosmo, società italiana attiva nel settore Health, Pharma & Beauty quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione del restante 33% di Farmacia De Leo, arrivando così a detenere il 100% del portale pharmasi.it, storico operatore online nel settore Health, Pharma & Beauty, con oltre 60mila referenze a catalogo.

L’operazione prevede contestualmente la vendita del ramo d’azienda "farmacia fisica" di Farmacia De Leo, situata a Messina, a Nica Sgroi, società riconducibile a Rosario De Leo. L’efficacia dei due atti è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente.

A fronte dell’avveramento della condizione sospensiva, Farmacosmo corrisponderà 1,8 milioni di euro per l’acquisto della quota residua del capitale, oltre a un earn-out di 300 mila euro, mentre il ramo farmacia fisica sarà ceduto per un valore complessivo di 3,3 milioni di euro, determinato applicando un multiplo di 1,5 ai ricavi 2025 attesi.

L’operazione si inserisce nella strategia di razionalizzazione e valorizzazione delle attività digitali del gruppo, con focus sul canale B2C e sulla generazione di maggiore marginalità. Pharmasi.it ha registrato una crescita dei ricavi superiore al 15% negli ultimi anni e un incremento della redditività, supportato dall’ampliamento del catalogo e dall’efficientamento delle spese di marketing.

Il controllo totale del portale consentirà a Farmacosmo di rafforzare le sinergie operative e commerciali, centralizzando lo sviluppo IT e le politiche di marketing, in un contesto di mercato in crescita per farmaci da banco, integratori e cosmetica.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
