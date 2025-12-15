Farmacosmo sale al 100% di Pharmasi.it e consolida perimetro digitale

(Teleborsa) - Farmacosmo
, società italiana attiva nel settore Health, Pharma & Beauty quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione del restante 33% di Farmacia De Leo
, arrivando così a detenere il 100% del portale pharmasi.it
, storico operatore online nel settore Health, Pharma & Beauty, con oltre 60mila referenze a catalogo.
L’operazione prevede contestualmente la vendita del ramo d’azienda "farmacia fisica
" di Farmacia De Leo, situata a Messina, a Nica Sgroi
, società riconducibile a Rosario De Leo
. L’efficacia dei due atti è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente.
A fronte dell’avveramento della condizione sospensiva, Farmacosmo corrisponderà 1,8 milioni di euro
per l’acquisto della quota residua del capitale, oltre a un earn-out
di 300 mila euro
, mentre il ramo farmacia fisica sarà ceduto per un valore complessivo di 3,3 milioni di euro
, determinato applicando un multiplo di 1,5 ai ricavi 2025 attesi.
L’operazione si inserisce nella strategia di razionalizzazione
e valorizzazione
delle attività digitali del gruppo, con focus sul canale B2C e sulla generazione di maggiore marginalità. Pharmasi.it ha registrato una crescita dei ricavi superiore al 15% negli ultimi anni e un incremento della redditività, supportato dall’ampliamento del catalogo e dall’efficientamento delle spese di marketing.
Il controllo totale del portale consentirà a Farmacosmo di rafforzare le sinergie operative
e commerciali
, centralizzando lo sviluppo IT e le politiche di marketing, in un contesto di mercato in crescita per farmaci da banco, integratori e cosmetica.(Foto: Scott Graham su Unsplash)