Vivendi, nel primo trimestre ricavi +3,3%

Vivendi

(Teleborsa) - Ricavi in crescita del 3,3% nel primo trimestre per il gruppoche si attestano a 2,29 miliardi, rispetto al primo trimestre 2022, centrando le aspettative degli analisti.In crescita tutte le attività del Gruppo Canal+ - fa sapere la società in una nota - in particolare di Studiocanal (+13,6%)."L'accordo storico con Apple conferma la posizione di leadership del Gruppo Canal+ in Francia come aggregatore di contenuti. Studiocanal ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di produrre film che attirano un grande pubblico" - hanno commentato Yannick Bollore', presidente del Consiglio di sorveglianza di Vivendi e Arnaud de Puyfontaine, presidente del Consiglio di gestione e Ceo -."Per quanto riguarda la fusione tra Vivendi e Lagardere, abbiamo presentato alla Commissione europea le proposte di rimedio e siamo ora in attesa della sua decisione, prevista per metà giugno - hanno aggiunto -. Il buon inizio d'anno appena registrato ci permette di guardare al 2023 con fiducia, pur rimanendo vigili sulle condizioni macroeconomiche e geopolitiche".