Boeing prevede di aumentare produzione 737, conferma obiettivo cash flow

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli per uso civile e militare, ha registrato undeldi 17,9 miliardi di dollari (+28%, riflettendo principalmente 130 consegne commerciali), unadi 425 milioni di dollari (vs perdita di 1.242 milioni un anno fa) e unadi 1,27 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione di 1,07 dollari su ricavi per 17,6 miliardi di dollari.Boeing ha registrato undi -0,3 miliardi di dollari e undi -0,8 miliardi di dollari. Il portafoglio ordini totale dell'azienda è di 411 miliardi di dollari, inclusi oltre 4.500 aerei commerciali."Abbiamo realizzato une ci concentriamo sul fornire stabilità ai nostri clienti - ha affermato il- Stiamo superando le recenti interruzioni della catena di fornitura, ma rimaniamo fiduciosi negli obiettivi che ci siamo prefissati per quest'anno, così come per il lungo termine"."Lanei nostri mercati chiave e stiamo aumentando gli investimenti per portare avanti i nostri programmi di sviluppo e innovare le capacità strategiche per i nostri clienti e per il nostro futuro", ha aggiunto.Boeing prevede ancora di consegnare 400-450 aereinel 2023 e pianifica dia 38 velivoli al mese entro la fine dell'anno (da 31 al mese).: 4,5-6,5 miliardi di dollari di cash flow operativo e 3-5 miliardi di dollari di free cash flow Adjusted.