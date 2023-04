Svolta ex Whirpool Napoli, arriva Tea Tek Group

(Teleborsa) - Si è conclusa positivamente la vicenda dell'ela fabbrica che fino al 2021 produceva lavatrici in via Argine - oggetto nei mesi scorsi di una lunga battaglia a tutela dell'occupazione con sit in di protesta da parte dei lavoratori - è stata aggiudicata allaazienda campana costituita nel 2009 dai fratelli Granisso che realizza impianti per il trattamento delle acque, la produzione di energie alternative e impianti industriali. A dare l'annuncio il commissario della Zes Campania,nell'incontro avuto con i sindacati.le imprese che si erano fatte avanti, partecipando alla gara per la reindustrializzazione dello storico sito industriale bandita dalla Zes Campania: a spuntarla, come detto,e nel piano presentato oltre all'assunzione dei lavoratori inseriti nel bacino ex Whirlpool ha previsto altreSoddisfazione espressa da Giosy Romano che dopo aver sottolineato cheha voluto ribadire che “Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori"."Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni Sindacali sta dando i suoi frutti", ha concluso.