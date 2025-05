Commercialisti, dal territorio ai mercati globali le strategie per le Pmi

(Teleborsa) - Mercoledì 21 maggio alle 14.30, la storica sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, a Palazzo Calabritto, si trasformerà in un vero e proprio crocevia di esperienze e competenze per il Forum annuale Aira. Promosso dall’Associazione Italiana Rating Advisory, presieduta da Mario Bowinkel, Aidc (sezione di Napoli, guidata da Alfredo Ruosi), Lions International, Distretto 108YA e dell’Incubatore SEI, con il patrocinio dele l’accreditamento dell’Ordine napoletano.saranno aperti dal numero uno dell’Odcec partenopeo,, seguito dall’intervento istituzionale di Elbano de Nuccio (presidente nazionale dei commercialisti italiani) e dalla testimonianza di Pier Paolo Baretta (assessore al Bilancio del Comune di Napoli).A dare il benvenuto, saranno, inoltre,(presidente del Senato dell’Odcec di Napoli), faranno da cornice alle introduzioni ufficiali.A seguire, il moderatoreconsigliere dell’Odcec Napoli e coordinatore dell’Osservatorio Mercato dei Capitali del Cndcec, introdurrà le cinque tematiche chiave del pomeriggio: dalle nuove strategie di innovazione del credito in Europa, al dialogo tra banche e piccole e medie imprese, fino al ruolo delle start-up blockchain-based nel rafforzare la reputazione e la capacità di raccolta capitali.delle principali banche italiane saranno affidate a relatori di primissimo piano. Eugenio Mastria, Direttore Commerciale Imprese per Campania, Calabria e Sicilia di, condividerà la sua visione sul credito alle Pmi nel Mezzogiorno. Ferdinando Natali, Head of South Region di UniCredit, illustrerà come le reti bancarie stiano evolvendo per rispondere alle esigenze di imprese tecnologiche e tradizionali.rriverà da Giuseppe Boscaino, responsabile del Mercato Corporate del Centro-Sud, mentre a spiegare le opportunità offerte dal mercato alternativo ci penserà Anna Marucci, Head of Debt & Funds Listing Italy di Borsa Italiana Euronext Group. A raccontare le sinergie possibili tra profit e non-profit, interverrà Gustavo Di Mauro, presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Lions.con Cristian Tosti Guerra di Azimut Capital Management SGR, che approfondirà il ruolo dei fondi di investimento interni, e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM, che offrirà un outlook sui mercati globali e l’impatto sul finanziamento delle PMI. Strato Fevola, Group Manager di FinecoBank e presidente di EFiP, parlerà di strumenti fintech, mentre Mario Crosta, Direttore Generale della Banca di Credito Popolare, illustrerà modelli di cooperazione territoriale.Al parterre si aggiungono le prospettive accademiche diInfine, saràpresidente del CdA di SEI Ventures, a spiegare come l’ecosistema delle start-up innovative possa diventare volano di crescita per le imprese già avviate.Le conclusioni, affidate a Achille Coppola, chiuderanno un pomeriggio di dialogo,