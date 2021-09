Whirlpool Napoli, (ri)esplode la protesta. Sindacati chiedono tavolo di confronto

(Teleborsa) - Giornata di tensione a Napoli dove gli operai dello stabilimento Whirlpool di Via Argine hanno protestato , bloccando sia in entrata che in uscita, lodell'all'altezza di San Giovanni a Teduccio.è terminata con il Prefetto di Napoli,che si è reso disponibile per unUna lettera ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico,ed una telefonata alla vice ministra al Mise, Alessandra, per chiedere una data disponibile in breve tempo per discutere della vertenza Whirlpool Napoli: questo l'impegno assunto dal prefetto di Napoli, Valentini, durante l'incontro con le rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm Napoli, convocate in tarda mattinata, dopo il blocco, da parte dei lavoratori dell'autostrada A3 Napoli-Salerno.- ha detto il segretario generale Fiom-Cgil Napoli, Rosario Rappa, a margine dell'incontro - che ci ha convocato immediatamente, dimostrando ancora una volta sensibilità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici e per l'impegno che ha assunto di scrivere ai due ministri, per sollecitare una definizione positiva della vertenza e accelerare tutte le soluzioni,Abbiamo comunque detto al Prefetto - ha aggiunto Rappa - che non aspetteremo con leche ci separano dalla scadenza delle procedure di licenziamento avviate dall'azienda. Da lunedì prossimo, 6 settembre, una delegazione di lavoratori e lavoratrici avvierà un tour attraverso gli stabilimenti Whirlpool d'Italia, per chiedere solidarietà nei confronti della loro vertenza. Lain provincia di Ascoli Piceno. Se poi- ha concluso il segretario generale Fiom-Cgil Napoli -, in funzione dell'esito, decideremo se tenere un presidio anche aSubito dopo Fim, Fiom e Uilm hanno inviato al sottosegretario dello Sviluppo economicouna lettera per la convocazione di un tavolo sulla vertenza Whirlpool di Napoli in relazione alla procedura di riduzione del personale avviata dall'azienda il 15 luglio. Ichiedono che alla riunione siano presenti anche rappresentanti del