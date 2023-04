Yolo, EnVent aumenta target price e conferma Outperform

Yolo Group

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato aper azione (da 4,79 euro) ilsu, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è del 27%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , che si è chiuso con ricavi totali pari a 4,6 milioni di euro.Gli analisti evidenziano che nel 2022 Yolo ha sottoscrittodi partnership con banche, assicurazioni e retailer. I ricavi totali pro-forma del 2022, considerando AllianceInsay per l'intero anno, sono di 6,7 milioni di euro. La società ha inoltre2022-26."L'acquisizione di AllianceInsay appare coerente con le nostre tendenze e obiettivi previsti per il 2023-26, che prendono in considerazione- si legge nella ricerca - A partire dai ricavi pro-forma del 2022, vediamo confermato il nostro target di 10 milioni di euro di ricavi nel 2023, così come le nostre successive proiezioni".EnVent prevedeper 10,1 milioni di euro quest'anno, 17,8 milioni l'anno prossima e 35,2 milioni nel 2025. Il bilancio si dovrebbe chiudere quest'anno con unadi 2,6 milioni di euro, nel 2024 con una perdita di 1,9 milioni e nel 2025 con ildi 1,3 milioni.