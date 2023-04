Amazon paga la frenata del cloud. Conti 1° trimestre oltre attese

Amazon

(Teleborsa) -in termini di ricavi, ma la performance negativa del titolo ha scontato i. A fronte di queste indicazioni, dunque, il titolo si è mosso sulle montagne russe nella sessione after hours del mercato USA, arrivando prima a guadagnare circa il 10% e scivolando poi in ribasso del 2% circa. a 107,54 dollari. Una performance che è ben poca cosa rispetto agli ampi guadagni registrati da inizio anno (+30,7%)I risultati delhanno evidenziato uned evidenziato un utile di 3,17 miliardi rispetto alla perdita di 3,8 miliardi dell'anno precedente.i, superando le. Le entratein particolare sono cresciute del 23% a 9,5 miliardi di dollari, superando le attese a 9,1 miliardi. Laha invece riportato una crescita dl 16% a 21,3 miliardi, appena un soffio sopra i 21,2 miliardi attesi. Numeri questi ultimi che parlano di unche il trimestre precedente aveva registrato una crescita del 20%.Ad avallare questa sensazione anche le dichiarazioni dely, durante la conference call con gli analisti, quando ha parlato di un contesto difficile e di un. "Come previsto, i clienti continuano a valutare modi per ottimizzare la loro spesa cloud in risposta a queste difficili condizioni economiche nel primo trimestre", ha affermato Olsavsky, che anticipa un trend analogo anche per il secondo trimestre .