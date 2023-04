Migranti, energia, clima: asse Roma-Londra

(Teleborsa) - Rafforzare iltrain piena coerenza e complementarità con l'adesione italiana all'UE: questo l'obiettivo del Memorandum of understanding firmato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno Unito,in occasione della visita diL'intesa mette a sistema iniziative(sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione) e permette di consolidare le ampie convergenze conPrima dell'incontro bilaterale a Downing Street, Meloni aveva suggellato la visita parlando di unelle relazioni tra Italia e Regno Unito. E rivolgendosi al primo ministro britannico,: "Sono molto felice di essere qui - ha aggiunto -, sono convinta che possiamo fare un buon lavoro insieme". "Grazie Giorgia benvenuta a Londra", ha risposto in italiano Sunak, ringraziandola poi anche in inglese, di fronte a telecamere e fotografi: ""La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro sono assolutamente d'accordo con il tuo lavoro", ha detto ancora la presidente del Consiglio.La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale, viene spiegato, "corona l'ottimo stato delle relazioni fra le due nazioni e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave come il Regno Unito, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza e ai valori comuni". Italia e Regno Unito, sottolineano fonti italiane, sono uniti da una storica amicizia oltreché da forti legami economici e condividono una visione comune su molte questioni internazionali a partire dal forte impegno per la sicurezza