G7 conferma stop al carbone entro 2035. Focus sull'acqua come risorsa critica

(Teleborsa) - I ministri delchiudono la due giorni a Torino, presso la Reggia di Venaria, con, che dà un preciso seguito agli obiettivi concordati alla COP 28 e trasmette un messaggio chiaro agli altri Paesi, in particolare alle maggiori economie, sull'impegno necessario a, in modo ambizioso ed efficace., ha spiegato il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, presidente del G7 Clima, ambiente ed energia, aggiungendo "siamo arrivati ail raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo dati, un. E' stata un'operazione ponte tra Cop28 e Cop29".Fra ie programmi emersi nel corso della riunione c'è il progressivo, la cui prima tappa è rappresentata dall’(prima metà degli anni 2030) o in un periodo coerente con il mantenimento dell'aumento della temperatura entro un grado e mezzo". "E' la prima volta che si indica un impegno e un obiettivo", ha commentato il Ministro Pichetto Fratin.Poco discusso il tema del, se si esclude l'impegno ae di. Fra gli impegni assunti dal Ministri del G7 in ambito fonti energetiche anche quello di "attraverso la moltiplicazione della capacità di stoccaggio dell’energia", "promuovere la", un altra importante vittoria, ed "assicurare una, con particolare riferimento all’Africa".Fra gli altri impegni assunti quello di aumentare la sicurezza e la sostenibilità delle, eliminare lediversi dalla CO2,per accelerare le azioni di adattamento e sviluppare unaParticolare rilievo viene dato all'acqua, attraverso l'istituzione di unaper parlare della risorsa idrica. "La Conferenza delle Nazioni unite sull'acqua del 2023 ha apportato un cambiamento significativo alla narrativa globale sull'acqua e sul ripristino delle aspettative riguardo alla portata della collaborazione internazionale necessaria per superare la crisi idrica globale", spiega il documento finale del G7, avvertendo però che "il mondo è ancora lontano dalla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi legati all'acqua".