Bifire, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Bifire

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti osservano che la forte performance del settore ha sostenuto risultati record per Bifire nel 2022. Inoltre, l'azienda è stata inoltre in grado di aumentare la propria quota di mercato nel business dell'isolamento termico grazie alle sue caratteristiche specifiche. "L'incertezza che circonda il quadro degli incentivi fiscali in Italia suggerisce, ma la direttiva EPBD dovrebbe rappresentare un importante spunto per i prossimi anni", viene sottolineato.Per ilIntesa Sanpaolo ipotizzae riduce il target sull'EBITDA di circa il 3%, a causa di costi di produzione ancora elevati (anche se verso la normalizzazione) e possibili richieste da parte dei clienti di prezzi di vendita più convenienti.