FOPE, Stifel aumenta target price e conferma Buy

Stifel

FOPE

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (da 35,00) ilsu, società orafa vicentina attiva nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ila "". L'upside potenziale è del 28%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 e che l'assemblea li ha approvati, dando il via libera al dividendo e a una delega ad aumentare il capitale.Gli analisti hannodel 22% per riflettere un profilo di crescita più elevato dopo il 2022 sopra le attese. Per il 2023, si aspettano una crescita delle vendite del 17%, trainata da un effetto price-mix "high-single-digit" e un aumento dei volumi "low double-digit", e un margine EBITDA del 24,3% (-120 punti base su base annua) per maggiori investimenti nel marketing e nelle nuove assunzioni.Stifel ritiene che il titolo "offrache cercano esposizione a un marchio di lusso in rapida crescita e con molteplici opportunità in un mercato ancora ampiamente poco penetrato a valutazioni ragionevoli". Inoltre, prevede che la società raddoppierà le sue vendite pre-covid nel 2023 e, mentre la bassa intensità di capitale del suo modello di business consente di ottenere un margine EBITDA normalizzato superiore al 25%.