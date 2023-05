Petrolio, Intesa Sanpaolo: "Nel 2023 prezzi del greggio più resilienti"

(Teleborsa) - "Se nel 2022 i prezzi del greggio sono stati caratterizzati da volatilità, nel 2023 sono più resilienti. Dal 23 marzo di quest'anno il calo è stato innescato dai problemi registrati nel settore bancario e dai maggiori rischi di recessione, mentre la ripresa è stata guidata da fondamentali ancora solidi". È quanto sostiene, nel report "Prospettive petrolio 2023: un fragile equilibrio".Ad inizio aprile l'riportando le curve in backwardation e ravvivando le preoccupazioni per l'offerta. I report sul mercato petrolifero di aprile – rileva l'analista – mostrano un'insolita dispersione nelle previsioni ufficiali: l'OPEC e l'International Energy Agency (IEA) indicano un deficit per la seconda parte dell'anno, mentre l'stima un persistente surplus in ogni trimestre del suo orizzonte di previsione. Nonostante la riapertura della Cina e la ripresa in corso nel settore dell'aviazione, l'EIA prevede un surplus a causa della resiliente offerta globale, in crescita nonostante i tagli dell'OPEC+ e le sanzioni internazionali contro la Russia.Gli– si legge nel rapporto – restano un forte traino all'offerta, sebbene la produzione statunitense cresca al di sotto del suo potenziale. L'EIA prevede che nell'ultimo trimestre del 2024 la produzione degli Stati Uniti potrebbe superare i 12,8 mb/d, avvicinandosi dopo quasi 4 anni al picco storico di 13,0 mb/d. Ad aprile, lha sorpreso i mercati con un(valido da maggio a dicembre), per compensare la debolezza della domanda globale. Tuttavia, la coesione del gruppo potrebbe nuovamente indebolirsi nei prossimi mesi per i divergenti obiettivi strategici a lungo termine di Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti.Nel loroprevedono che le scorte di greggio e prodotti petroliferi dell'OCSE rimarranno vicine alla media quinquennale nel 2023. Le scorte di prodotti sono basse, ma – sottolinea l'analista di Intesa Sanpaolo – dovrebbero aumentare ed esercitare pressioni al ribasso sui margini di raffinazione.crescita limitata dell'offerta, controllo della produzione;crescita della domanda dalla Cina e dal settore dei trasporti (inclusa l'aviazione); stagionalità positiva; scorte di prodotti inferiori alla norma e margini di raffinazione ancora positivi (ma in calo, soprattutto in Asia); interruzioni impreviste delle forniture.un quadro macroeconomico difficile, rischi di una domanda globale più debole del previsto; sentimento ribassista sui mercati finanziari, complici turbolenze nel settore bancario o di politiche monetarie ancora aggressive.