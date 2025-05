Intesa Sanpaolo: oggi a Piazza di Siena la Coppa delle Nazioni intestata alla Banca

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Alladeldi cuiè Main Partner, oggi nello splendido contesto di, nel parco di Villa Borghese, si svolge la, l’attesa competizione a squadre internazionale che mette a confronto cavalieri e amazzoni di fama mondiale.I valori universali dello– la passione, l’impegno, la serietà, la perseveranza che portano al successo in ogni campo – sono alla base del sostegno di Intesa Sanpaolo da diversi anni, oltre all’attenzione per i giovani e per il territorio. Il concorso ippico di Piazza di Siena richiama infatti a Roma sportivi e appassionati del mondo dell’equitazione, così come semplici spettatori e famiglie.I campioni in gara quest’anno, anticipati dal consueto saluto delle, provengono da Stati Uniti, primi ad affrontare il percorso sull'Ovale, Brasile, Paesi Bassi, Argentina, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Germania, Svizzera, Francia e Italia. Tra le squadre che hanno dato spettacolo, diversi binomi d’eccellenze protagonisti anche delleIl poker d’assi italiano è formato da Giacomo Casadei, Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano e Paolo Paini. Dopo 18 anni, tra i quattro saltatori della squadra azzurra, è tornato in gara, anche un cavallo nato e allevato in Italia, Casal Dorato.La ricorrenza del 100esimo anniversario della nascita del Generale Raimondo D’Inzeo, a cui è intestato il Concorso insieme al fratello Piero, è stata ricordata oggi con unacon picchetto d’onore.