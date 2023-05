Piazza Affari, i dividendi di oggi 2 maggio 2023

Banca Profilo

(Teleborsa) - Oggi, martedì 2 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001073045Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,014 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0004093263Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0005075764Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0005341059Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0003549422Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,66 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0005438038Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0005439085Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,272 EURData di pagamento: 04/05/2023ISIN: IT0005467425Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 04/05/2023